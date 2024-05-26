2024-05-26 21:42:06 - المصدر: منصة إيشان

بعد حوادث عدة، شهدتها بغداد والمحافظات، تتعلق بقيام صدريين غاضبين، بضرب ومهاجمة وتعنيف، أشخاص بدرت منهم اساءات بحق آل الصدر، كان آخرها مهاجمة وحصار منزل صاحب تعليق مسيء للشهيد محمد الصدر، في منطقة العبيدي ببغداد، وجه زعيم التيار الشيعي الوطني (التيار الصدري) مقتدى الصدر، بمنع كل أشكال العنف ضد المسيئين، فيما أمر بعدم خروج أي […]

ظهرت المقالة بعد “حصار العبيدي”.. الصدر يأمر أنصاره بترك “العنف” ضد المسيئين لوالده ويمنع التظاهر إلا بأمر مركزي أولاً على ايشان.