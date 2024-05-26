تقرير يكشف عن القيمة الإجمالية لصناعة الأزياء في السعودية

2024-05-26 21:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجلت القيمة الإجمالية لصناعة الأزياء بالمملكة العربية السعودية 92.3 مليار ريال، بحسب تقرير مرصد منشآت للربع الأول من عام 2024 الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وأشار التقرير إلى قيمة الصناعة المحلية للأزياء في السعودية وصلت إلى 46.9 مليار ريال، فيما سجلت قيمة الإنفاق على العلامات التجارية المستوردة 27.4 مليار ريال، ووصلت نسبة النمو التراكمي المتوقع لقطاع الأزياء بنسبة 48 بين عامي 2021 وحتى 2025. وقال الرئيس التنفيذي لمنصة ماجنيت لبيانات الشركات الناشئة، فيليب بحوشي، خلال التقرير، إن القيمة الإجمالية لاستثمارات رأس المال الجريء في السعودية مطلع عام 2024، وصلت إلى 900 مليون ريال، حيث حظيت المملكة بالحصة الأكبر من قيمة هذه الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 65. ويأتي تقرير مرصد منشآت في إطار سلسلة تقارير ربع سنوية تصدرها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، والتي تتضمن أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات.