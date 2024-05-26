ايران تقرر زيادة انتاج النفط الى 4 ملايين برميل يوميا

2024-05-26 21:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

صادقت الحكومة الايرانية خلال الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي برئاسة القائم بأعمال الرئاسة محمد مخبر، على على خطة لرفع انتاج النفط الى 4 ملايين برميل يوميا. وذكرت وسائل اعلان ايرانية، أن المجلس الاقتصادي، برئاسة الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر، صادق على خطة لزيادة إنتاج النفط من 3.6 إلى 4 ملايين برميل يومياً في السنة المالية 2024-2025 والتي بدأت في 20 مارس اذار الماضي. وأشارت إلى أن الشركة الوطنية للنفط في إيران سترفع من استثماراتها إلى 7 مليارات دولار بهدف رفع حجم إنتاجها من النفط، وان زيادة 400 ألف برميل يوميا ستحقق أرباحا إضافية تصل إلى 7 مليارات دولار سنويا. وكان وزير