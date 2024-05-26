2024-05-26 21:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

توّج سائق فيراري شارل لوكلير الذي يتحدر من موناكو للمرة الأولى في مسيرته بطلاً لسباق جائزة موناكو الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا، ليحطّم اللعنة التي رافقته في جميع مشاركاته السابقة. ويعد هذا الانجاز هو الفوز الأول للوكلير (26 عاماً) هذا الموسم والسادس منذ وصوله إلى الفئة الأولى عام 2018 حين دافع عن ألوان فريق ساوبر. وبعدما بات السائق الثالث في التاريخ الذي يمثّل موناكو في النخبة، أصبح أول سائق من الإمارة يفوز بالجائزة العريقة في الفورمولا واحد منذ أن أبصرت البطولة النور رسمياً عام 1950. وفي خمس مشاركات، لم يسبق للوكلير أن حقق أفضل من المركز الرابع (في