باريس تجمع رئيس هيئة الإعلام بمدير عام معهد العالم العربي واتفاق على التعاون المشترك في مجال التدريب والمعرض المشتركة 

2024-05-26 22:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: التقى رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، الدكتور علي المؤيد، مدير عام معهد العالم العربي في باريس، بالشاعر والأديب العراقي شوقي عبد الأمير، في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين العراق والمعهد. وأكد الجانبان في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية “على أهمية التعاون المشترك في تنظيم فعاليات ثقافية...

