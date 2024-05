بالصور: بيئة ذي قار تشرف على نقل المخلفات الكيماوية من حقل الغراف النفطي 

2024-05-26 22:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكدت مديرية بيئة ذي قار، اليوم الأحد، متابعة ملف نقل النفايات الكيميائية، من حقل الغراف النفطي للتخلص منها. وذكرت المديرية في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “تشرف بشكل مباشر على نقل النفايات الكيميائية، ليتم معالجتها من قبل احدى الشركات المرخصة بيئياً “. وأضافت، أن “الدائرة مستمرة...

