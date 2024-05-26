2024-05-26 22:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

هددت رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة زهراء السلمي، اليوم الأحد (26 ايار 2024)، بإعلان البصرة "اقليمًا" كواحد من الخيارات المطروحة ردًا على تخفيض تخصيصات المحافظة من تنمية الاقاليم.

وقالت السلمي لـ"بغداد اليوم"، ان "محافظة البصرة عليها ديون بـ 800 مليار دينار، والحكومة الاتحادية خفضت تخصيصات المحافظة من 3.8 تريليون الى 800 مليار دينار فقط، ما يعني ان تخصيصاتنا سنعطيها للديون فقط".

واعتبرت ان "المحافظة ستمر بكارثة حقيقية وقد يتجه الشارع للتظاهر على الحكومة لان هناك مشاريع وافقت عليها وزارة التخطيط ولابد ان نمضي بها فكيف نمضي وموازنتنا ستذهب للديون"، مبينا انه "فيها مشاريع قائمة كيف نقوم بتمويلها لتستمر بدل توقفها واندثارها".

وبينت السلمي ان "موازنتنا غير مقبولة بأي شكل من الاشكال لمحافظة تعطي 80% من مجموع ايرادات الدولة العراقية وبالتالي فأن كل الخيارات مطروحة، بينها إعلان المحافظة اقليما لان حقوق ابناء المحافظة خط احمر لن نسكت عليها ولدينا اجتماع مع نواب المحافظة لمناقشة هذا الامر".

وكانت وزارة التخطيط قد أوضحت ملابسات تخفيض التخصيصات مبينة ان هناك اموال متراكمة للمشاريع الاستثمارية اموالها متاحة في صندوق امانات المحافظات.



