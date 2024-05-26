حريق في مركز ترفيهي في الهند يخلف 27 قتيلا

2024-05-26 22:54:06 - المصدر: قناة الثامنة

لقي 27 شخصاً، بينهم 9 أطفال، حتفهم في حريق في مركز ترفيهي في ولاية غوجارات الهندية. وذكرت السلطات، أن 8 أشخاص في عداد المفقودين وأنه سيتم تحديد هويات القتلى من خلال اختبار الحمض النووي. مشيرين الى اعتقال شخصين على خلفية الحادث. وقال عمدة راجكوت، نايانا بيداديا، في بيان: أن انقاذ الأرواح سيكون أولويتهم، مؤكدا على معاقبة الأشخاص المسؤولين عن هذا الحادث ونعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اهالي الضحيا، ذاكرا أن الحكومة المحلية تعمل على تقديم المساعدة للمتضررين من الحريق.