خفايا برشلونة.. تشافي أراد طرد ليفاندوفسكي فطرده لابورتا

2024-05-26 23:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، يوم الأحد، أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أراد طرد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وإبعاده عن الفريق في الموسم المقبل.

وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، كان رحيل تشافي مدفوعا بعدة جوانب أدت إلى إقالته من قبل الرئيس جوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو، إحداها، قائمة الضحايا التي وضعها تشافي، وكان في مقدمتها ليفاندوفسكي.

وزادت "سبورت": لم يكن تشافي يريد المهاجم البولندي في الموسم المقبل، وهو الأمر الذي كان واضحا بالفعل بعد التغييرات المتكررة التي أجراها لليفاندوفسكي في المباريات الأخيرة.

ووفقا للتقرير، اصطدمت قائمة "الضحايا" بخطط برشلونة، لأن تشافي لم يكن يريد استمرار جواو فيليكس وفيتور روكي أيضا، وكانت رغبات المدرب معقدة بالنسبة للنادي، خاصة في حالة ليفاندوفسكي، لاسيما وأن البولندي يملك سنة أخرى في عقده، بينما يعتقد تشافي أن رحيل المهاجم سيوفر الأموال للنادي من أجل التعاقد مع لاعبين حاسمين آخرين في خط الهجوم.