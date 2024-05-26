كركوك ترفع حالة التأهب بعد ظهور إنفلونزا الطيور (H5N1) في السليمانية

2024-05-26 23:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت ادارة المستشفى البيطري في كركوك، يوم الأحد، عن رفع حالة التأهب بعد ظهور إنفلونزا الطيور (H5N1) في السليمانية.

وقال المخول بإدارة المستشفى صباح نوري حسن، لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد تشخيص ظهور مرض انفلونزا الطيور في إقليم كوردستان /محافظة السليمانية تحديدا وبعد زيارة اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور ثامر الخفاجي مدير عام دائرة البيطرة العامة حيث أظهرت النتائج (موجبة) لمرض إنفلونزا الطيور (H5N1)".

وأضاف حسن أن "إدارة المستشفى وجهت بتشكيل فرق بيطرية عاجلة في كافة الشعب والمستوصفات البيطرية التابعة لمستشفانا للتحري المكثف ورصد أي حالة مرضية في حقول الدواجن والدجاج المنزلي وأسواق بيع الطيور ومنع الاقتراب من بور المصابة ان وجد".

وأشار إلى أن "فرقنا قامت بإجراء الكشوفات الموقعية في مناطق (زرداك - حصلو - وكذلك يار ولي) وتبين خلوها من الأمراض الوبائية وكما قامت فرق المستشفى أيضا بالتحري على قاعات الدواجن وأحواض الأسماك وتم اجراء اللازم وسيتم ابلاغ المستشفى البيطري في كركوك بأي حالة مشتبه بها".