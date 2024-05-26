نتانياهو يعارض إنهاء الحرب في غزة وسط جهود دولية لإبرام هدنة

2024-05-26 23:48:06 - المصدر: قناة الثامنة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أنه "يعارض بشدة" إنهاء الحرب في قطاع غزة الذي لا يزال تحت القصف منذ أكثر من سبعة أشهر، في حين يعقد اجتماعا مع أعضاء حكومة الحرب في سياق جهود دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى هدنة. يأتي ذلك فيما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب وفي وسط البلاد، وأشار الجيش إلى أن ثمانية صواريخ على الأقل أطلقت في اتجاه المدينة من رفح موضحا أن "الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت عددا" منها. وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إطلاقها "رشقة صاروخية كبيرة" في اتجاه تل أبيب. رغم قرار محكمة العدل الدولية الجمعة، الذي أمر إسرائيل بتعليق