السوداني يصدر حزمة توجيهات مهمة منها يتعلق بالمولدات الكهربائية

2024-05-26 23:48:06 - المصدر: قناة الثامنة

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، حزمة توجيهات خلال ترؤسه الجلسة الثالثة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، بينها ما يخص المشاريع الاستثمارية، ومتطلبات الاستعداد لفصل الصيف.. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأحد، الجلسة الثالثة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة. وأشار السوداني، في مستهلّ الجلسة، بحسب البيان، إلى قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشدداً على المحافظات كافة بالعمل على تهيئة المتطلبات الأمنية والخدمية استعداداً لهذه المناسبة، فضلاً