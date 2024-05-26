2024-05-26 23:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، مساء اليوم الأحد، (26 ايار 2024)، ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيفتتح 3 مجسرات في العاصمة بغداد غداً الإثنين.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان السوداني "سيفتتح غداً مجسرات الرستمية والشالجية والمهندسين".

والمجسرات أعلاه ضمن مشاريع الحزمة الأولى من فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

يشار الى ان مشروع مجسر الشالجية يتكون من مقطعين أثنين: الأول على طريق مطار المثنى، إذ يبلغُ طول المجسر مع المُقتربات (800) متر، و(7) فضاءات، وطول الفضاء الواحد (38) مترا، وبعرض (12) مترا ذهابا وايابا.

أما مجسر الرستمية فيتضمن مُجسرا فوقانيا يربط طريق محمد القاسم السريع مع قناة الجيش بطول 400 متر، وتنفيذ 4 استدارات مجسرة ضمن قناة الجيش، لتأمين الإنتقال الإنسيابي بين جانبي القناة، وتوسعة للطريق بتنفيذ طريق رئيس بـثلاثة ممرات.