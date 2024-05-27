2024-05-27 00:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، (26 ايار 2024)، بانتحار طالبة داخل منزلها شمالي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان طالبة من "تولد 2007، انتحرت بشنق نفسها مستخدمة (شال) معلق في غرفتها حسب ادعاء ذويها ضمن منطقة قرية النور في الراشدية".

وأشار المصدر الى، ان "القوات الأمنية نقلت الفتاة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقاً في دوافع الانتحار".

واللافت ان حوادث الانتحار للطلبة والطالبات تتكرر في العراق في كل عام لاسيما بعد اعلان النتائج النهائية سواء لنصف السنة او نهاية العام الدراسي.