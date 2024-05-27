برشلونة يضرب إشبيلية بثنائية في ليلة وداع تشافي

2024-05-27 01:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق برشلونة الانتصار بنتيجة (2-1) على إشبيلية، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 38 من الليجا، في معقل الأندلسيين "رامون سانشيز بيزخوان".وسجل لبرشلونة ليفاندوفسكي وفيرمين لوبيز في الدقيقتين 15 و59، بينما سجل هدف إشبيلية الوحيد النجم المغربي يوسف النصيري.وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 41 نقطة في المركز الثالث عشر.