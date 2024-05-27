البصرة تتعاقد لزراعة مليون دونم من الصحراء بالحنطة والشعير

2024-05-27 01:06:06 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: عمر عبد اللطيف



تعاقدت محافظة البصرة لزراعة مليون دونم بمحصولي الحنطة والشعير في الصحراء.

وقال رئيس لجنة الزراعة في مجلس المحافظة، محمد فالح البطاط لـ"الصباح": إنَّ البصرة تتجه إلى استغلال الأراضي الصحراويَّة في زراعة المحاصيل الستراتيجية كالحنطة والشعير، مشيراً إلى أنَّ مثل هذا التوجه لم يكن موجوداً في السابق.

وأوضح البطاط أنَّ التوجه نحو استغلال الأراضي الزراعية ازدهر خصوصاً خلال العام الحالي، مشيراً إلى تعاقد المحافظة على زراعة ما يقارب مليون دونم في الأراضي الصحراوية. وأضاف أنَّ الزراعة في الصحراء اعتمدت على مياه الآبار في الري بدلاً من الأنهار، موضحاً أنَّ زراعتها حققت تزايداً في الإنتاج وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية. ولفت إلى أنَّ هناك نقاشاً بين الحكومتين المحلية والاتحادية من أجل زيادة الإطلاقات المائية لسد الحاجة الفعلية للزراعة.