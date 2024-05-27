شبكة الإعلام العراقي تحصد عدد من الجوائز في مهرجان عشتار

2024-05-27 01:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - أحمد سميسمتصوير: واثق خزاعيحصدت شبكة الإعلام العراقي على عدد من جوائز مهرجان عشتار للثقافة والفنون الدولي بدورته الثالثة دورة الفنان الراحل ( عبد الستار البصري )، الذي أقيم مساء الاحد في نادي الصيد العراقي برعاية شبكة الإعلام العراقي، وحضور عدد كبير من الفنانين العراقيين والعرب والإعلاميين والرياضيين.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، ان " المهرجان كرم عددا من الفنانين والإعلاميين والرياضيين ومن ذوي أصحاب الهمم، وقد نالت شبكة الإعلام العراقي عدد من الجوائز المميزة لنتاجها الدرامي لهذا العام، فضلا عن حصول عدد من برامج الشبكة على جوائز التكريم"، مبينا انه " كرم مدير الإنتاج الدرامي في شبكة الإعلام العراقي وديع نادر، والمونتير والمخرج في مديرية الدراما في الشبكة مروان البياتي، ومقدم البرامج التلفزيوني في قناة العراقية أحمد شكري".وقال الفنان السوري أيمن زيدان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)،" عندما دعيت لحضور مهرجان عشتار سعدت كثيرا كون سأكون في مكان اعشقه بلا حدود الا وهو العراق الحبيب".وأضاف: أن "تكريمي وسط بغداد يعني لي الكثير على الرغم من أنني نلت على جوائز عديدة خلال مسيرتي الفنية الا ان حين أكرم في العراق هذا هو التميز بالنسبة لي من بلد عريق ذو حضارة عمرها الالاف السنين".وأعرب عن "شكره وعلى حفاوة استقبال الجمهور العراقي منذ وطأت قدمه ارض مطار بغداد الدولي".من جهتها، قالت الفنانة إيناس طالب في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، " في البدء اشكر تواجد وكالة الأنباء العراقية السباقة دائما على نقل الأنشطة الفنية".وأضافت: "الكل يعلم من خلال موسم رمضان لهذا العام وعبر انتاج شبكة الإعلام العراقي كان موسما استثنائيا مبهرا على مستوى الكم ونوع الاعمال الدرامية التي استمتع بها الجمهور وهذا بحد ذاته نجاح في ظل ظروف صعبة ومن تلك الظروف عامل الوقت الذي كان سلاح ذو حدين في عملية انتاج المسلسلات".وأشارت الى ان "مسلسل (انفصال) من انتاج قناة العراقية شكل حضورا لافتا ومهما لدى الشارع العراقي وهذا ما استقرأت مع أصحاب الاختصاص عن نجاح المسلسل وما يحققه من تأثير بين سائر الاعمال الفنية المحترمة الأخرى".وأوضحت ان "المسلسل قد لامس واقع المجتمع العراقي كونه وضع يده على الجرح عبر تناوله لأحداث واقعية مأساوية قد تكون غير معلنة".الى ذلك، قال الفنان حيدر منعثر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)،" كرمت اليوم في مهرجان عشتار للثقافة والفنون عن مجمل اعمالي الفنية في هذا العام، وحصلت على جائزتين مهمتين عن عملي في مسلسل (أقوى من الحب) ومسلسل (أمرلي)".وأضاف: أن "الاحتفاء بالفنان العراقي أعدها بادرة مهمة لاسيما داخل العراق، الفنان يستحق ان يقّيم تقييماً موضوعياً عما قدمه من اعمال خلال السنة لتثمين جهوده وان لا تضيع سدى".وأوضح منعثر انه "يستعد منذ أربعة أشهر على تقديم مسرحية شعبية من تأليفه واخراجه بعنوان (وين رايحين) التي ستكون نقلة في عالمه الفني على مستوى الاخراج وفي افاق عالم المسرح الشعبي".