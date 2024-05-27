2024-05-27 02:12:07 - المصدر: منصة إيشان

بعد أن ظهر النائب عن البصرة، مصطفى سند، بمقطع مصوّر، ويحمل لفة فلافل كبيرة ووصفها بأنها موازنة الإقليم، وأخرى صغيرة، وقال عنها إنها “حصة البصرة”، اصطدم اليوم، بعمار منعم السوداني، الذي قال عنه إنه “مسؤول الجيوش الإلكترونية”، بمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وكتب سند منشوراً باللهجة العامية، تابعته “مرفأ”: “إلى الموظف المطيع (عمار منعم […]

ظهرت المقالة “فلافل الموازنة” تثيرُ الذباب على مصطفى سند والأخير يسمي مسؤول خلاياها بمكتب السوداني أولاً على ايشان.