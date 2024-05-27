نجم جيرونا ينتزع جائزة الحذاء الذهبي

2024-05-27 03:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعخطف الأوكراني أرتيم دوفبيك مهاجم فريق جيرونا الأضواء من نجوم كبار بانتزاع جائزة الحذاء الذهبي، بعدما بات رسميا هداف الدوري الإسباني 2024/2023.وتصدر دوفبيك الذي يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في (يورو 2024) في ألمانيا سباق الهدافين هذا الموسم بعدما سجل هاتريك في فوز كاسح لفريقه 7-0 على غرناطة، يوم الجمعة الماضي في الجولة الأخيرة.ورفع مهاجم جيرونا حصيلته إلى 24 هدفا ليتقدم على النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم فياريال الذي سجل 23 هدفا وحرمته الإصابة في المباراة الأخيرة ضد أوساسونا التي انتهت بالتعادل 1-1 مساء السبت من استعادة صدارة الهدافين.وكان أبرز منافسي أرتيم دوفبيك على جائزة الحذاء الذهبي، كل من الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد (19 هدفا) لكن فريقه اكتفى بتعادل سلبي في الجولة الأخيرة أمام ريال بيتيس.ويتساوى بيلينجهام مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الذي سجل هدفه التاسع عشر في شباك إشبيلية مساء الأحد.