2024-05-27 03:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بقيام أشخاص مجهولين بتحطيم محتويات مطعم KFC الأمريكي فرع منطقة الكرادة- 62 في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المهاجمين اقتحموا المطعم بعد اغلاقه، وقامت بتكسير زجاج أثاث المطعم ولاذوا بالفرار".

وكان مجهولون هاجموا أحد فروع مطعم "كنتاكي" KFC في شارع فلسطين.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، في بيان تفاصيل الحادث، مشيرة إلى أن "شخصين مجهولي الهوية يستقلون دراجة نارية رموا عبوة ناسفة محلية الصنع أمام باب أحد المطاعم في منطقة شارع فلسطين بجانب الرصافة".

ولفت البيان إلى أن الحادث نتج عنه "حدوث أضرار في واجهة المطعم فقط"، مشيراً إلى أنه "بعد متابعة كاميرات المراقبة وتعقب الجناة تم كشف هويتهما والوصول إليهما واعتقالهما، وضبط الدراجة النارية والأسلحة (مسدسات) كانت بحوزتهما وتسليمها إلى مركز شرطة القناة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".