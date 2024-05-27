استقرار أسعار النفط وسط ترقب لاجتماع أوبك+

2024-05-27 09:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

شهدت اسعار النفط، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، حالة من الثبات في المعاملات الآسيوية المبكرة وسط ترقب للاجتماع المرتقب لمجموعة أوبك+ مطلع حزيران/ يونيو، والذي من المتوقع أن يبقى خلاله المنتجون على تخفيضات الإنتاج الطوعية لبقية العام.

وبحلول الساعة 0036 بتوقيت غرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 82.23 دولار للبرميل. وارتفعت عقود آب/ أغسطس الأكثر تداولا 13 سنتا إلى 81.97 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 13 سنتا إلى 77.85 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يظل التداول ضعيفا بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الاثنين.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الجمعة أن اجتماع مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط سيعقد في الثاني من حزيران/ يونيو عبر الإنترنت.

وسيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيواصلون تخفيضات الإنتاج الطوعية بواقع 2.2 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام، وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ إن من المرجح تمديدها.

وإضافة إلى تخفيضات إنتاج إضافية بحجم 3.66 مليون برميل سارية حتى نهاية العام، فإن تخفيضات الإنتاج تعادل قرابة 6% من الطلب العالمي على النفط.

كما تترقب الأسواق أيضا مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع تلمسا لمزيد من المؤشرات بخصوص السياسة النقدية. وتعلن بيانات المؤشر في 31 أيار/ مايو وهي المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي الأمريكي.

المصدر: وكالات