القبض على 6 آلاف متورط بالمخدرات وضبط 10 أطنان من المؤثرات العقلية خلال النصف الأول من 2024

2024-05-27 09:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، القبض على 6 آلاف متورط بالمخدرات فضلا عن ضبط 10 أطنان من المؤثرات العقلية خلال النصف الأول من عام 2024.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها "نفذت عملية الردع الثالثة بقرارات قضائية ضمن سلسلة العمليات الأمنية استهدفت المتاجرين بالمخدرات وتفكيك شبكاتهم المحلية والدولية".

وبينت، أن "العملية اسفرت عن ضبط (10) طن من مختلف المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً وإلقاء القبض على (6000) متورط بجريمة المخدرات خلال النصف الاول من عام 2024".

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