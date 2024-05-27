ضبط ساحة لخزن وتهريب المشتقات النفطية والقبض على متهمين اثنين غربي بغداد

2024-05-27 09:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، عن ضبط ساحة لخزن وتهريب المشتقات النفطية في منطقة الغزالية غربي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قوة مشتركة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية ومفرزة من شرطة الطاقة بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، تمكنت من ضبط (موقع) لخزن المشتقات النفطية المعدة للتهريب".

وأضافت انه "تم القاء القبض على متهمين اثنين من اصحابها في منطقة الغزالية/البكرية الزراعي غربي العاصمة"، مشيرة الى انه "تم العثور على خزانات كبيرة عدد (8) مع مضخات لسحب الوقود عدد (3) ومجموعة مع الخراطيم فضلاً عن عجلات (صهاريج) عدد (5) نوع مارسيدس سعة (10) الف لتر".

وتابعت القيادة انه "تم تسليم المتهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص وفق محضر ضبط قانوني لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".



