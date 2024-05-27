2024-05-27 09:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الإثنين، بمصرع وإصابة 4 أشخاص بينهم منتسب في الحشد الشعبي بحادث سير على طريق كركوك - اربيل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع على طريق كركوك - اربيل ضمن ناحية التون كوبري (45 كم شمال كركوك)، حيث اصطدمت سيارة نوع تشارجر مع سيارة نوع قلاب حمل ما أسفر عن مصرع منتسب في الحشد الشعبي كان ضمن السيارة الأولى وإصابة ثلاثة آخرين".

واضاف المصدر ان "الحادث كان بسبب السرعة الفائقة لصاحب السيارة التشارجر"، مشيراً الى "نقل الجثة للطب العدلي والمصابين الى المستشفى للعلاج".