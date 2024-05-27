استهداف ثالث مطعم في بغداد خلال ساعات

2024-05-27 09:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باستهداف مطعم بعبوة ناسفة في العاصمة العراقية بغداد، هو الثالث خلال ساعات.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، إن عبوة محلية الصنع كانت موضوعة بالقرب من مطعم "ليز جلي هاوس" ضمن منطقة شارع فلسطين.

وبين، أن العبوة انفجرت فجر اليوم، دون اصابات تذكر، مشيرا إلى حدوث فقط اضرار مادية.

وليلة أمس، استهدف مجهولون مطعمين تابعين لسلسلة مطاعم" KFC" الأمريكي الأول في منطقة شارع فلسطين والآخر ضمن منطقة الكرادة- 62 في العاصمة بغداد.