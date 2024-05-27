الذهب يتعافى مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

2024-05-27 09:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة حيث يقيس المتعاملون تلاشي الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبل تقرير التضخم الرئيسي المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 03:31 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2346.31 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو/أيار عند 2325.19 دولارا يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2347.60 دولارا.

وسجل المعدن مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولارا في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 30.81 دولارا، وصعد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1039.20 دولارا وربح البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 980 دولارا.