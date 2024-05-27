هدوء في أسعار النفط مع اقتراب اجتماع أوبك+

2024-05-27 09:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، مع ترقب الأسواق اجتماع أوبك+ في الثاني من يونيو/حزيران حيث من المتوقع أن يناقش المنتجون الإبقاء على تخفيضات الإنتاج الطوعية لبقية العام.

وبحلول الساعة 04:09 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر عقود تسليم يوليو/ تموز لخام برنت 18 سنتا إلى 82.30 دولارا للبرميل. وارتفع عقد أغسطس/ آب الأكثر نشاطًا بمقدار 25 سنتًا إلى 82.09 دولارًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا إلى 77.96 دولارا.

وقالت أوبك يوم الجمعة، إن الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، تم تأجيله وسيعقد عبر الإنترنت.

وسيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام، حيث تقول ثلاثة مصادر من دول أوبك + إن التمديد محتمل .

وإلى جانب تخفيضات الإنتاج الأخرى البالغة 3.66 ملايين برميل يوميًا والتي تستمر حتى نهاية العام، فإن تخفيضات الإنتاج تعادل ما يقرب من 6٪ من الطلب العالمي على النفط.