طقس العراق.. تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي

2024-05-27 09:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم يتحول إلى غائم جزئي في الاقسام الغربية من البلاد ، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء ، سيكون صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".

وأشار إلى أن "يوم الخميس ، الطقس سيكون صحواً وحاراً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

وتابع أن "الحالة الجوية ليوم الجمعة المقبل، الطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم مع غبار خفيف ، أما درجات الحرارة ستنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية ، وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".