2024-05-27 09:54:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتمر علينا اليوم الذكرى الخامسة عشرة على رحيل مدرب الأجيال وشيخ المدربين عمو بابا، أحد الشخصيات العظيمة التي صنعت مجدها بنفسها، وتخرج على يديه أبرز نجوم العراق لاعبين ومدربين، وحقق للعراق العديد من النتاىج الكبيرة على مدى سنين عمره.