رغم الملاحظات المسجلة على جداولها.. تأكيد نيابي بضرورة حسم الموازنة 

2024-05-27 10:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أبدى أعضاء بمجلس النواب حرصهم على إقرار الموازنة برغم وجود ملاحظات على جداولها. وقال عضو اللجنة القانونيَّة النيابيَّة، رائد المالكي، إنَّ مجلس النواب حريص على إكمال التصويت والمصادقة على جداول الموازنة، لكنَّ هناك ملاحظات على الجداول، فضلاً عن الغموض في بعض التخصيصات سواء بالزيادة أو بالنقصان، لذلك نحتاج إلى توضيحات من قبل الحكومة. وأضاف أنَّ التوضيحات التي نطالب بها؛ سنحصل عليها من خلال اجتماعات اللجنة المالية مع وزارة المالية والجهات المعنية، مبيناً أنه في النهاية فإنَّ مجلس النواب يملك صلاحية تخفيض سقف الموازنة والنفقات عبر إجراء المناقلات. من جانبه، قال عضو اللجنة المالية، خليل دوسكي، إنَّ الجداول التي وصلت إلى مجلس النواب وتخصّ القوى العاملة لا توجد فيها زيادة، ولكن الفقرات الخاصة بقانون الموازنة تعطي صلاحيات للوزارات ولا سيما الأجهزة الأمنية والصحة والتعليم وهذه الفقرات لن تناقش في الجداول، لكننا سنناقش ما موجود من تخصيصات في الموازنة جارية واستثمارية للمحافظات والوزارات بشكل عام.