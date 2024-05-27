الكهرباء تطمئن المواطنين: منظومة الطاقة لن تتعرض لإطفاء مفاجئ

2024-05-27 10:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

جددت وزارة الكهرباء، التأكيد على أن البلاد لن تتعرض للإطفاء المفاجئ الكامل للمنظومة، كما حدث مرارا خلال أشهر الصيف على مدى الأعوام الماضية، منوهة بأن برامج الصيانة الناجحة لوحدات توليد الطاقة، ستؤهلها للجاهزية القصوىلإنتاج الكهرباء. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى، في حديث تابعته الاقتصاد نيوز: إن خطة الوزارة للصيف الحالي، المتعلقة بالصيانات الدورية الشاملة لمحطات ووحدات التوليد، انطلقت في وقت مبكر، وهو ما سيؤهلها لتكون بجاهزيتها القصوى لإنتاج الطاقة. وأكد أن البلاد لن تتعرض للإطفاء المفاجئ الكامل للمنظومة، كما حدث مرارا خلال أشهر الصيف على مدى الأعوام الماضية، بعد نجاحها بتحويل الخطوط الناقلة للدوائر المزدوجة الرابطة بين المحافظات إلى الضعف، لتحقيق الموثوقية والسعة والإتاحة، بما يمكنها من مناورة الأحمال بين المحافظات المستهدفة.