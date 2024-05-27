انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات "الوعد الحق" لمطاردة بقايا داعش

2024-05-27 10:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، عن انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات "الوعد الحق" لمطاردة بقايا عصابات داعش الارهابية.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "مع ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم السابع والعشرين، انطلقت بإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة جحافل قطعاتنا الأمنية لتنفيذ المرحلة الخامسة من عمليات (وعد الحق)".

واضافت انه "تأتي هذه العملية لمطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية المنهزمة وتدمير أوكارها الخاوية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين والحدود الفاصلة مع منطقة قيادة عمليات سامراء في منطقة العيث ومطيبيجة".

وبينت القيادة "اشتركت في هذه العملية تشكيلات من قواتنا المسلحة البطلة من بينها جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة القوات الخاصة وقيادة فرقة الرد السريع وقيادة عمليات صلاح الدين وقيادة منطقة سامراء بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش".



