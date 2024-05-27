اتحاد الكرة العراقي ينظم بطولة "السوبر العراقي والعربي" الموسم المقبل

2024-05-27 10:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، أنه بصدد تنظيم بطولة "كأس السوبر" لأندية عراقية وعربية في الموسم المقبل.

وقال مصدر مسؤول في الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي قرر إقامة بطولة كأس السوبر العراقي العربي خلال الموسم المقبل، حيث ستتم استضافة عدد من الأندية العربية مع بطل دوري نجوم العراق لتقام بطولة نوعية جديدة تحدث لأول مرة في العراق".

وبين أن "الفكرة تمت مناقشتها مع بعض الأوساط المحلية العربية للوصول إلى توقيت مناسب لموعد لبطولة، لاسيما أن الروزنامة مزدحمة بالبطولات في الموسم المقبل".