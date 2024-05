2024-05-27 10:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مديرية بيئة ذي قار، اليوم الاثنين، منح عدد من الموافقات البيئية والبالغ عددها ( 21) لأنشطة صناعية وخدمية وزراعية في المحافظة بعد أستيفائها للتعليمات البيئية النافذة . وذكر بيان للدائرة، تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، انها “منحت موافقات بيئية شملت انشطة مختلفة والبالغ عددها (20) صنف (ج) و(1)...

The post بيئة ذي قار تمنح موافقات بيئية لـ[21] مشروعا متنوعا لشهر ايار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.