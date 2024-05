ذي قار: اعتقال مدمنين اثنين قطعوا الطريق على المواطنين بالسكاكين في حي الفداء

2024-05-27 10:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهمين اثنين بعد قطعهم الطريق امام المواطنين في منطقة الفداء وضبط بحوزتهما آلات جارحة. وذكر بيان للشرطة، ورد إلى “شبكة اخبار الناصرية”، أنه “تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني على اهمية ملاحقة المخالفين...

