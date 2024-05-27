2024-05-27 10:48:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، انطلاق عمليات "وعد الحق" بمرحلتها الخامسة.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "مع ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم، انطلقت وبإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، القطعات الأمنية لتنفيذ المرحلة الخامسة من عمليات (وعد الحق)".

وأوضح، أن "هذه العملية، جاءت لمطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية المنهزمة وتدمير أوكارها الخاوية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين والحدود الفاصلة مع منطقة قيادة عمليات سامراء في منطقة العيث ومطيبيجة".

وتابع، أن "تشكيلات القوات المسلحة هي من جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة القوات الخاصة وقيادة فرقة الرد السريع وقيادة عمليات صلاح الدين وقيادة منطقة سامراء، وبإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش".