2024-05-27 10:48:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – ورد عبد الأمير

نوهت مديرية المرور العامة عن الشوارع التي سيتم قطعها بالتزامن مع إقامة مباراة الكلاسيكو بين القوة الجوية والزوراء مساء اليوم الاثنين، ويحتضنها ملعب المدينة الدولي.

وقال المتحدث باسم مديرية المرور المقدم محمد حسون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" القطع سيبدأ من ساحة البحيرة، إذ سيكون تبعاً لكثافة الزخم المروري ومن الممكن تقليص القطع أو أن يمتد حتى ساحة الحمزة ".

وأضاف حسون أن" هنالك توجيهات من قبل مدير المرور العامة اللواء رعد مهدي عبد الصاحب، بالاهتمام بهذه المباراة لما لها من أهمية لدى الجمهور الرياضي، لذا استعدت دائرة مرور بغداد الرصافة بإعداد الخطة المناسبة من خلال انتشار رجال المرور في التقاطعات القريبة والبعيدة من الملعب وتحديداً في جسر بور سعيد وجسر المدينة وجسر مظفر، واتخاذ جميع التدابير المرورية والإجراءات اللازمة خدمةً للجمهور العراقي".