سياسي كردي يكشف سر العلاقات الوثيقة بين الإقليم ودول الخليج

2024-05-27 10:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، عن سر العلاقات الوثيقة بين إقليم كردستان ودول الخليج.

وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "إقليم كردستان له وجهة نظر بشأن العلاقات الإقليمية والدولية وهو لا يريد أن يكون مع طرف ضد طرف آخر".

وأضاف أن "إقليم كردستان في علاقاته مع الإمارات وقطر وباقي دول الخليج يريد الانفتاح على الجانب الاقتصادي والاستثماري واستغلال البيئة الخصبة للإقليم في هذا المجال".

وأشار إلى أن "ملف الاستثمارات الخليجية دائما ما يطرح على طاولة المباحثات بين إقليم كردستان ودول الخليج"، مبينا ان "هناك إمكانية كبيرة لاستثمار خليجي كبير، في ظل التسهيلات التي يقدمها الإقليم من الجوانب القانونية والإدارية".

ويوم الجمعة الماضي، وصل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية التقى فيها اميرها محمد بن زايد آل نهيان.



