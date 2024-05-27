إديرسون البرازيلي على رادار اتحاد جدة السعودي

2024-05-27 10:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، عن سعي نادي اتحاد جدة السعودي إلى التعاقد مع حارس مانشستر سيتي، إديرسون مورايس.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن "النادي السعودي مستعد لتقديم عرض أولي بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (حوالي 32.5 مليون دولار أميركي) للتعاقد مع إديرسون الذي يعد أحد أفضل حراس المرمى في العالم".

وأضافت أن "الحارس البرازيلي يفكر بدوره بالرحيل عن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز، بحثا عن مغامرة جديدة".

وبينت الصحيفة أن "النصر السعودي أبلغ أيضا عن اهتمامه بالدولي البرازيلي، حيث يسعى لاستبدال الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا الذي ينتهي عقده هذا الصيف".

ويضم نادي الاتحاد الذي يقوده المدرب الأرجنتيني، مارسيلو غاليردو، في صفوفه البرازيلي الآخر فابينيو، وكذلك لاعب وسط تشيلسي السابق نغولو كانتي، ونجم ريال مدريد السابق كريم بنزيما والذي يتوقع رحيله هذا الصيف.

وتعرض إديرسون (30 عاما) لإصابة خطيرة في مواجهة توتنهام ضمن مباريات الدوري الإنكليزي، مما حد من مشاركته خلال الموسم المنقضي، لكنه كان يفكر بالفعل في تحد جديد، بالرغم من أن عقده مع السيتي لا يزال ساريا لعامين.

المصدر: ديلي ميل