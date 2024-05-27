2024-05-27 11:06:07 - المصدر: منصة إيشان

تعاقدت محافظة البصرة لزراعة مليون دونم بمحصولي الحنطة والشعير في الصحراء. وقال رئيس لجنة الزراعة في مجلس المحافظة، محمد فالح البطاط لجريدة “الصباح”، وتابعته منصة “إيشان” إنَّ البصرة تتجه إلى استغلال الأراضي الصحراويَّة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالحنطة والشعير”، مشيراً إلى أنَّ “مثل هذا التوجه لم يكن موجوداً في السابق”. وأوضح “البطاط أنَّ التوجه نحو […]

ظهرت المقالة البصرة تتعاقد لزراعة مليون دونم من الصحراء بالمحاصيل الاستراتيجية أولاً على ايشان.