2024-05-27 11:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، عن انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات “الوعد الحق” لمطاردة فلول “عصابات داعش الإرهابية” وتدمير أوكارها في قاطع عمليات صلاح الدين والحدود الفاصلة مع منطقة قيادة عمليات سامراء في منطقتي العيث ومطيبيجة. وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان عن قيادة العمليات المشتركة، إن “العمليات بدأت مع ساعات الفجر الأولى […]

ظهرت المقالة انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات “وعد الحق” في صلاح الدين وسامراء أولاً على ايشان.