2024-05-27 11:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لألعاب القوى، يوم الاثنين، أن ملعب البصرة الدولي بات جاهزاً لإقامة بطولة غرب آسيا للعبة المؤهلة إلى أولمبياد باريس.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد زيدون جواد، لوكالة شفق نيوز، إن "مضمار ملعب البصرة بات جاهزاً للحدث التاريخي الأول في العراق، وهو إقامة بطولة غرب آسيا الخامسة بعد أن تم تجهيز كل متطلبات البطولة من استقبال المنتخبات والإقامة والنقل وملاعب التدريب".

وأشار إلى أن "البطولة ستنطلق يوم 29 من الشهر الجاري وتستمر لغاية الأول من حزيران/ يونيو المقبل، وتم تأكيد مشاركة 13 منتخباً من مختلف أرجاء منطقة غرب آسيا".

وبين أن "نتائج وأرقام منافسات البطولة ستكون مؤهلة لأولمبياد باريس، وهي فرصة للاعبي منتخبنا للظفر ببطاقات التأهل إلى الأولمبياد".

وأكد جواد أن "هذه أول بطولة دولية تقام في العراق بعد 45 عاماً، حيث أن أول بطولة دولية أقيمت في البلاد هي بطولة الخليج عام 1977 وبعدها بطولة العرب التي جرت على ملعب الشعب الدولي ببغداد عام 1979".