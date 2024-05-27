2024-05-27 11:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أفتتح فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الاثنين، شارعاً رئيسياً في بغداد.

وقال الفريق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "برعاية وتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح رئيس فريق الجهد الخدمي جابر الحساني بحضور مستشار رئيس الوزراء ضياء الدين ناظم عبد الرزاق المالكي شارع ابو احمد في منطقة سبع قصور ببغداد، بحضور مجموعة من المسؤولين في فريق الجهد ووجهاء واهالي المنطقة".

وأضاف ان "الشارع تم العمل به ضمن خطة 2023 بطول 1800م وعرض 12م"، مشيرا إلى انه "تم تاهيله بالكامل ضمن اعمال الجهد الخدمي لشركة حمورابي".