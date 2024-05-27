2024-05-27 11:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تمكن اللواء الاول التابع الى قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية من القاء القبض على ١٧ متهما وفق مواد قانونية مختلفة وضبط عجلات ودراجات نارية لاتحمل اوراق رسمية في مناطق متفرقة من جانب الرصافة بالعاصمة بغداد.

وجاءت العملية الامنية المستمرة بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة و قيادة قوات الشرطة الاتحادية ومديرية شرطة النجدة ومديرية مكافحة الاجرام ومديرية شؤون الجوازات والاقامة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة ، حيث تم تسليم المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المختصة اصوليا.