تحذير من عودة نشاط "الخلايا النائمة" في العراق.. الخروقات الأخيرة مؤشر خطير- عاجل

2024-05-27 11:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

حذر النائب مرتضى الساعدي، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، من عودة الخلايا الإرهابية النائمة نتيجة الخروقات الأمنية الأخيرة التي حدثت في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، فيما دعا الى الانتباه من خطورتها.

وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الخروقات التي ضربت محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين مؤخرا والتي ادت الى سقوط شهداء وجرحى افرزت مؤشرات خطيرة أبرزها نشاط الخلايا النائمة"، مؤكدا على "أهمية الانتباه لخطورتها وتفعيل الجهد الاستخباري في مناطق الفراغات وإعادة التموضع بما يسهم في مسك الارض ويمنع اي نشاط للخلايا الإرهابية".

واضاف، أن "الوضع الامني في العراق مستقر لكن تبقى الخلايا النائمة مصدر تهديد مباشر"، داعيا الى "اعتماد مبدأ التكاملية من ناحية التنسيق بين قيادات العمليات وانهاء اي فراغات تؤدي الى نزيف الدماء".

وأشار الى "ضرورة اعطاء دور أكبر للجهد الاستخباري لأننا امام معركة معلومات في المقام الأول".

وأكد، أن "العودة الى المربع الاول في مشهد العراق الامني (اضغاث أحلام)"، مشددا على "ضرورة الحذر من الخلايا النائمة والسعي الى تفكيكها من خلال جهد استخباري مباشر".

يشار الى ان مصدرًا أمنيًا، افاد السبت الماضي، باستشهاد وإصابة 8 عناصر من القوات الأمنية بانفجار عبوتين ناسفتين جنوب غرب بعقوبة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا على قوة مشتركة من الصحوة والجيش قرب قرية داوود السالم 14كم جنوب غرب بعقوبة ضمن حدود ناحية الامام محمد السكران، ما اسفر عن استشهاد منتسبين اثنين من الصحوات وإصابة 6 من بينهم 3 منتسبين بالجيش".

وفي وقت سابق، افاد مصدر أمنى، بإصابة أربعة جنود من الجيش العراقي بانفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "عبوة ناسفة انفجرت على دورية عسكرية للجيش العراقي قرب قرية حفرية شرق قضاء طوزخورماتو شرق محافظة صلاح الدين"، مبينا أن "الانفجار أدى لإصابة أربعة جنود بينهم حالة حرجة".