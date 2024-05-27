وفد أمني للتحقيق في هجوم قرى "داود السالم" ورسالة بغدادية من 3 نقاط

2024-05-27 11:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، عن وصول وفد امني للتحقيق في هجوم استهدف نقطة مرابطة للصحوات في قرى داود السالم بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم" إن "وفدا امنيا وصل الى بعقوبة ومنها الى محيط قرى داود السالم (17كم جنوب غرب بعقوبة) للتحقيق في هجوم مزودج بعبوتين ناسفتين استهدف نقطة مرابطة للصحوات اول امس ما ادى الى استشهاد واصابة 9 بينهم جنود ومدني".

واضاف ان "الوفد جاء برسالة من القيادات الامنية العليا في بغداد تتضمن ثلاثة نقاط هي مضاعفة الجهد الاستخباري لكشف هوية خلية نائمة تنشط في القاطع منذ اشهر وكانت وراء اكثر من خرق وتشديد الاجراءات في الطرق الزراعية واعادة التموضع وادامة زخم العمليات التعرضية التي تعتمد على المعلومات في كشف اي مخابى او مضافات سرية".

واشار الى ان" حالة الاستنفار الامني في قاطع قرى داوود السالم مستمرة لليوم الثاني على التوالي مع تمشيط بعض المناطق الزراعية والجداول ضمن اجراءات احترازية".

وكشف مدير ناحية الامام محمد السكران، هادي المعموري، يوم أمس الاحد، عن انطلاق عملية امنية في محيط قرى داود السالم جنوب غرب محافظة ديالى.

وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "عملية امنية من عدة محاور انطلقت في محيط قرى داوود السالم شرقي الناحية بعد استهداف نقطة مرابطة امنية للصحوات في ساعة متأخرة من مساء يوم امس بعبوتين ناسفتين اسفرتا عن استشهاد عنصر من الصحوات وإصابة 7 بينهم مدني و3 جنود احدهم بحالة حرجة".

وأضاف ان "هجوم الامس يدلل على نشاط لخلايا داعشية في قاطع مترامي يمتاز بغزارة الإنتاج الزراعي وهو الثاني من نوعه خلال 2024 بعد استهداف دورية قبل اشهر بعبوتين ناسفتين ضمن منطقة الرواجح"، لافتا الى ان ما حصل يستدعي جهود امنية مضاعفة لكشف هوية من قام بهذا الفعل الإرهابي".

وأشار المعموري، الى ان "عملية القوات الامنية تحمل 3 اهداف رئيسية هي تامين المناطق وإعادة الانتشار وادمة زخم جهود طمأنة الأهالي في ارياف هي الاقدم على مستوى ديالى".