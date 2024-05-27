القبض على متهم اجنبي بتزوير سمات دخول لعمال أجانب في بغداد

2024-05-27 11:56:01 - المصدر: الفرات نيوز

تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الكرادة، من القاء القبض على

متهم باكستاني الجنسية لقيامه بتزوير سمات دخول لعمال أجانب مقابل مبالغ مالية ضمن منطقة البتاويين وسط بغداد، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية امام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٢٩٨ / ٢٨٩ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل.

الى ذلك القت مفارز المديرية القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحال تجارية ودراجات نارية، ضمن مكاتب مكافحة الاجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.