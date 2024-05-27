العراق يقترب من افتتاح أول مصنع لإنتاج الزوارق البحرية والحربية

2024-05-27 11:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تفتتح شركة تطوير الصناعات العسكرية خلال العام الحالي، أول مصنع من نوعه في البلاد، لإنتاج الزوارق البحرية الحربية، كاشفة عن إبرامها عقوداً مسبقة للتصنيع مع قيادة القوة البحرية. وقال مدير عام الشركة علي محسن خضير في تصريح تابعته وكالة العهد نيوز، إن الهيئة وضمن خططها لتطوير الصناعة العسكرية في البلاد بالتعاون مع شركات عالمية، تفتتح خلال العام الحالي، أول مصنع من نوعه لإنتاج الزوارق البحرية الحربية، كما سيختص بتأهيل وصيانة السفن النهرية والقطع البحرية. وأضاف أن المصنع الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة، ومستمر العمل به حالياً، يقع ضمن موقع منشأة عقبة بن نافع في منطقة اليوسفية، منوهاً بأن إنتاج الزوارق بمختلف أنواعها، كان يتم قبل العام 2003 ضمن شركة ذات الصواري التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، بيد أنها لم تكن بالمستوى المطلوب. وكشف خضير عن إبرام الهيئة لعقود مسبقة مع قيادة القوة البحرية العراقية لتجهيزها بزوارق بحرية بمواصفات محددة، وهو ما يعكس نجاح الجدوى الاقتصادية المنجزة مسبقاً والتي ركزت على أن يكون إنتاج المصنع من الزوارق بمختلف أنواعها، وفقاً لمتطلبات ومواصفات الجهة المستفيدة في الأجهزة الأمنية من الشرطة البحرية والنهرية. وأشار إلى أن الزوارق المصنعة تمتاز بكونها اعتراضية سريعة ومصممة وفقاً للمواصفات العالمية وتعمل بكفاءة عالية في الظروف البحرية المختلفة كما تتمتع باستقرارية عالية. وأكد مدير الشركة، عزم الهيئة تطوير عمل أسطول الزوارق والقوارب البحرية الحربية بمختلف أنواعها، والتي ستسهم بدعم اقتصاد البلاد فضلاً عن خلق فرص عمل كبيرة للأيادي العاملة:.