نينوى تخصص عشرة المليارات لإكساء طريق رئيسي.. "مهمل منذ عقدين"

2024-05-27 11:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الاثنين، عن تخصيص عشرة مليارات دينار لإكساء طريق رئيسي مهمل منذ عقدين يربط مدينة الموصل بقضاء سنجار. وقال الدخيل، إن وزارة التخطيط وافقت على استحداث مشروع إكساء طريق قضاء سنجار أم جريص غرب الموصل، والذي سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار وعودة النازحين إلى سنجار. وأشار إلى أن الطريق سيخدم أيضاً القوات الأمنية لما له من أهمية باعتباره طريقاً حيوياً رئيسياً كان مهملاً لأكثر من 20 عاماً.