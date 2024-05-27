2024-05-27 12:18:07 - المصدر: منصة إيشان

نوهت مديرية المرور العامة عن الشوارع التي سيتم قطعها بالتزامن مع إقامة مباراة الكلاسيكو بين القوة الجوية والزوراء مساء اليوم الاثنين، ويحتضنها ملعب المدينة الدولي. وقال المتحدث باسم مديرية المرور المقدم محمد حسون، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته منصة “ايشان” إن “القطع سيبدأ من ساحة البحيرة، إذ سيكون تبعاً لكثافة الزخم المروري ومن الممكن […]

ظهرت المقالة المرور: هذه الشوارع ستُقطع بالتزامن مع كلاسيكو بغداد أولاً على ايشان.